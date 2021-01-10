Altay transferde bombaladı

TFF Birinci Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte transferde taarruza geçen Altay, bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Hücum hattı için Deniz Kadah ve sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ile anlaşan Altay'da stoper bölgesine arayışlar devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin listesinde eski oyuncusu Ulaş Zengin'in olduğu öğrenildi. İzmir ekibinin altyapısında yetişen 23 yaşındaki yıldız oyuncu iki sezon önce Gaziantep Futbol Kulübü'ne transfer olmuştu. Ulaş Zengin, Gaziantep ekibinde forma şansı bulamadı.

ALTAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Altay, altyapısından yetişen oyuncuyu bünyesine katmak için Süper Lig ekibiyle temasa geçilmesi bekleniyor. 2024 yılında Gaziantep FK ile sözleşmesi bitecek Ulaş'ın kiralık olarak takıma katılma ihtimali olduğu da öğrenildi. Genç oyuncu, bu sezon ligde şans bulamazken, Türkiye Kupası'nda iki maçta forma giydi. İzmir ekibi ayrıca savunma hattı için Hannoner 96'dan Barış Başdaş ve Yeni Malatyaspor'dan Murat Akça ile de ilgileniyor. Ulaş, Altay formasıyla 61 maçta görev yaptı, 1 gol atma başarısını gösterdi.



WİLLİAM AMORİM TAKIMDAN AYRILDI

Altay'da Brezilyalı sol kanat William De Amorim alacaklarını gerekçe gösterip sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüpten ayrıldı. Siyah-beyazlılarda forvet Armand Gnanduillet ve ön libero Jovan Blagojevic'in ardından Amorim de yönetimle karşılıklı anlaşmadan kulübe veda etti. Sezon başında Steaua Bükreş'ten transfer edilen Brezilyalı futbolcu ligin ilk yarısında siyah-beyazlı formayla ligde 2, kupada ise 1 müsabakaya çıktı. Bu üç futbolcuyla davalık olan Altay'da takımdan ayrılan Anton Putsila'nın da tek taraflı fesih yolunu seçeceği ileri sürüldü. İzmir ekibinde kaleci Burak'la birlikte ayrılan futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Altay'ın Türk futboluna kazandırdığı yıldız futbolcu Ulaş Zengin, siyah-beyazlı ekipte bir şampiyonluk yaşamıştı. Profesyonel olarak İzmir temsilcisinde 4 sezon forma giyen ola- 23 yaşındaki savunmacı 2017-2018 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yaşamıştı. Kariyerinde Altay'da 68 maça çıkan Ulaş Zengin 1 kez de fileleri havalandırdı.

ANTALYA KAMPI BAŞLIYOR

İlk yarıyı 4. sırada tamamlayan Altay'da futbolculara verilen izin sona erdi. Siyah-beyazlı teknik heyet ve futbolcular dün Antalya'da toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına start verdi. Teknik patron Yücel İldiz yönetiminde çalışmalarına başlayan İzmir ekibinin kamp süresince en az iki hazırlık maçı yapmayı planladığı öğrenildi. Teknik patron İldiz, "İkinci yarı daha zorlu ve çetin geçecek. Bunun bilincindeyiz. Takıma dahil olacak yeni isimlerle daha da güçlenerek ilk ikiden Süper Lig'e çıkmayı planlıyoruz" diye konuştu.



GÖRKEM TÜRKYILMAZ