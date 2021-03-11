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Haberler Altay Altay’da zorunlu değişim yapılacak

’da zorunlu değişim yapılacak

Tuzlaspor maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen Tolga’nın yerinde Balıkesir maçında Cebrail savunmada görev yapacak

Altay’da zorunlu değişim yapılacak

11.3.2021

Spor Toto Toto 1. Lig'de Pazar günü deplasmanda oynayacağı Aydeniz Et Balıkesirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da son 2 haftada kadroyu bozmayan teknik direktör Osman Özköylü, bu kez ilk 11'de zorunlu bir değişiklik yapacak.

Siyah-beyazlılarda geçen haftaki Tuzlaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen sağ bek Tolga'nın yokluğunda savunmanın sağında Cebrail görev alacak. Ara transfer döneminde Ankaragücü'nden transfer edilen Cebrail, iki haftalık aradan sonra yeniden 11'e dönecek. İstanbulspor, Eskişehirspor (D), Adana Demirspor (D) ve Altınordu maçlarında ilk 11'de şans bulan 26 yaşındaki futbolcu, son 2 haftadaki Giresunspor (D) ve Tuzlaspor randevularında yedek soyunmuştu.

5 OYUNCU SINIRDA

İzmir ekibinde Berkay, Erhan, Thiam, Mehmet Erdem ve Lokman sarı kart sınırında yer alıyor.

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