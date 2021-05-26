İzmir için Süper Lig vakti

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı Play-Off finalinde iki İzmir temsilcisi Altay ile Altınordu bugün karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.



KAYBETMEDEN GELDİLER

Nefesleri kesecek kritik mücadeleyi deneyimli FİFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Adana Demirspor ve Giresunspor'un doğrudan Süper Lig'e çıktığı TFF 1. Lig'de son bileti iki İzmir kulübünden biri kapacak. Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, Play- Off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.





İKİSİNİN DE EKSİĞİ YOK

Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi. İki İzmir temsilcisi Play-Off yarı final maçlarında yenilmeden adlarını finale yazdırdı. Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı. Final öncesinde iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor. Altay, yarı finalin rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor maçının ardından İzmir'e dönmedi. Siyahbeyazlılar, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde kampına devam etti.



Altay'da bu sezon 22 golle, krallık tacını takan Marco Paixao bugün de final maçında ekibinin en büyük kozu olacak. Son üç sezonda 1. Lig'de gol kralı olan Portekizli, ligde 101 maçta 75 kez rakip fileleri havalandırdı.



Bu sezon Altınordu'da 10 gol ve 7 asistlik performans gösteren Ahmet İlhan Özek, "Şampiyon olmayı inanılmaz istiyorum. Altyapıya önem verildiği zaman nerelere gelinebileceğini göstermenin peşindeyiz" dedi.



HÜSAMETTİN OYNAYACAK

Altınordu, yarı final rövanş karşılaşmasında deplasmanda Samsunspor ile oynadığı maçın ardından hazırlıklarını hız kesmeden sürdürdü.

Kırmızı-lacivertliler, İzmir'de yaptığı hazırlıkların ardından dün öğle saatlerinde İstanbul'a giderek kampa girdi. Kırmızı kart cezası sona eren Hüsamettin Yener de bu maçta takımdaki yerini alabilecek.



EN BÜYÜK KOZU DENİZLİ

FUTBOL hayatına Altay'da başlayan "Büyük Mustafa" olarak anılan Mustafa Denizli, 1. Lig'de bitime 2 hafta kala teknik direktör olarak görev yapmaya başladığı siyahbeyazlı ekibin başında play-off finalinde Altınordu'ya karşı mücadele edecek. Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan deneyimli teknik adam, uzun yıllar futbolcu olarak başarılar elde ettiği Altay'da bugün hoca olarak kupa kaldırmak istiyor. Futbolculuğunda Süper Lig'de 113 gol attı. Denizli final maçı öncesi son idmanda topun başına geçti. Köşe vuruşu kullanan Denizli, sol ayağıyla yaptığı vuruşla minyatür kaleye golünü attı. Altay bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşarak "Bazı şeyler asla değişmez" notuyla paylaştı.



ŞAMPİYON DÖNECEĞİZ

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, final maçında Altay'ın favori gösterildiğini ancak kendilerinin de şampiyonluğu hedeflediklerini belirtti. Eroğlu, "Bu maçın da farklı bir stratejisi olacak. Rakibin bana göre Paixao ve Kappel gibi çok çok önemli iki oyuncusu var. Biz de takım olarak çok güçlüyüz. İnşallah finalden şampiyon olarak dönme hedefindeyiz Türk futboluna kazandıran bir yapımız var. Şu an Türk futbolunda Altınordu'dan eğitim görmüş sadece futbolcu değil, antrenör ve yöneticiler de var. Bu daha da artacak. Süper Lig'e çıktığımızda da yine Türk oyuncularla aynı sistem ve düşünceyle yolumuza devam edeceğiz" dedi.



KRİTİK KARSILASMAYI ÇAKIR YÖNETECEK

PLAY-OFF finalinde Altınordu ile Altay arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.



IZVAK BASKANI ERTEN: IZMİR KAZANACAK

İZVAK Başkanı Ali Erten, "İki takıma başarı diliyorum. 20 yıla yakın bir aradan sonra Süper Lig'de iki temsilcimiz olacak. Tarihi fırsatı çok iyi değerlendirmeli, birlikte hareket ederek, dayanışmamızı daha da geliştirerek bu yükselişi devam ettirmeliyiz" dedi.



TARAFTARLI FİNAL

Altay ile Altınordu'nun bugün Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki TFF 1. Lig Play-Off Final karşılaşmasında tribünlere seyirci alınacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre iki kulüpten 250'şer taraftarın İstanbul'daki kritik mücadelede tribünlerdeki yerini alabileceği bildirildi. Bunun yanı sıra final müsabakasında protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yer alabileceği açıklandı. Bu sezon pandemi önlemlerinden dolayı taraftarlarından ayrı kalan kulüpler ilk kez bu kadar çok sayıda kendi seyircisi önünde sahaya çakacak.



DİPTEN ALDILAR

1. Lig Play- Off final maçında karşılaşacak Altay ve Altınordu başkanları kulübü en dipten alıp zirveye taşımayı başardı. 2016'da 27 yaşında başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, TFF Üçüncü Lig'de Play-Off'tan, 2. Lig'de ise direkt şampiyon olarak siyah-beyazlıları Süper Lig'in kapısına kadar getirdi. 34 yaşındaki Ekmekçioğlu kulüp tarihinin en genç başkanı. 2012'de 3. Lig'deki Altınordu'yu şirketleştirerek başkanlık koltuğuna oturan Seyit Mehmet Özkan, öz kaynak sistemine verdiği önemle kırmızılacivertlileri hem Türkiye'de hem de Avrupa'da tanınan bir kulüp haline getirdi. 3 ve 2. Lig'de şampiyon olan, tesisleşme hamlesini tamamlayan Altınordu'nun tecrübeli başkanı takımın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını istemediğini ama kadere karşı gelmeyeceğini söylemişti.