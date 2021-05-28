Marco Paixao son sözü söyledi

ALTAY'DA taraftarların, "Marko Paşa" olarak adlandırdığı Portekizli gol kralı Marco Paixao, üst üste 3 gol krallığının ardından finalde de attığı golle takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin yedeğe çekip, ikinci yarıda oyuna sürdüğü usta santrfor, 68'inci dakikada bir topu direkten döndükten sonra 89'uncu dakikada sezonun en önemli golünü kaydetti. 3 kez gol kralı olarak tarih yazdığı Altay'da ilk yılında 29, ikinci sezonunda 22 gol kaydeden Paixao, bu yıl da Play-Off müsabakalarıyla birlikte sezonu 25 golle tamamladı.