Kalıcı olmalıyız

İzmir'in asırlık çınarı Altay, omuzlarına tekrar Süper Lig apoleti takmanın mutluluğunu yaşarken şampiyonluğun coşkusunu en üst düzeyde yaşayanlardan biri de kulübün duayen yöneticilerinden Kemal Zorlu oldu. Altay'ın unutulmaz başkanlarından merhum Mazhar Zorlu'nun oğlu olarak doğuştan Altaylı olan ve yıllarca siyah-beyazlı kulübe maddi manevi çok önemli katkılar sağlayan ve şampiyonluklar yaşatan Zorlu, kulübün Süper Lig'e dönüşünü değerlendirirken, camiaya önemli mesajlar verdi. Siyah-beyazlıların profesyonel liglerin kuruluş tarihi olan 1959'dan bu yana 42 sezon Süper Lig'de mücadele ettiğini ve Türkiye'de bu ligde en fazla yer alan altı takımdan biri olduğunu vurgulayan Zorlu, "İzmir'in siyah-beyazı, layık olduğu yere döndü. Ayaklarımız yere basmalı ve geçmişte yaşadığımız kötü günlerden dersler alarak, geleceğe daha doğru adımlarla yol almalıyız" dedi.



"HESAPLI DAVRANMALIYIZ"

Altay'ın ilk kez Süper Lig dışında kaldığı 1983-84 sezonunda elini taşın altına sokup, o dönem futbol şube başkanlığını üstlenen ve o tarihi şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Kemal Zorlu, "O gün verdiğim demeçlerde, Süper Lig'e yükselmek kadar orada kalıcı olmanın önemli olduğunun altını çizmiştim. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Dikkatli olmalı, hesaplı davranmalıyız. Asansör takım olmak Altay'a yakışmaz" dedi. Aktif yöneticilik dönemlerinde, mahalle temsilcilikleri ve lokallerle yetenek avcılığı da yaptıklarını vurgulayan Zorlu, "Mahalle temsilcilikleri sayesinde Erdi Demir, Turgut Uçar gibi yıldızları Altay'a kazandırdık. Şunun altını çizmeliyim ki, keşfettiğiniz veya yetiştirdiğiniz bir yıldız, kulüpler için büyük bir gelir kaynağı" diye konuştu.



EKMEKÇİOĞLU'NA TEBRİK

ALTAY'IN genç başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun özverisiyle çok başarılı bir süreç geçirdiğini ve 3. Lig'den başlayan yolculuğu Süper Lig'e kadar sürdürdüğünü söyleyen Kemal Zorlu, şöyle konuştu: "Kulübün sıkıntılı sürecinde ortaya çıkan ve 5 yılda 3 lig yükselmesini sağlayan Ekmekçioğlu yönetimi gerçekten takdiri hak ediyor. Altay camiası vefalıdır ve bunu asla unutmayacaktır."



MUSTAFA DENİZLİ FARKI

KULÜBÜN sezonu teknik anlamda istikrarlı geçiremediğini, ancak Mustafa Denizli'nin kritik bir dönemde görevi kabul ederek, şampiyonlukta önemli rol oynadığını ifade eden Kemal Zorlu, "Mustafa Denizli'nin gelişi, bir anda dikkatleri Altay üzerine çekti. Büyük Mustafa, öğrencilerine Altay'ın büyüklüğünü anlattı. Bunun şampiyonlukta etkili olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



İLK MİNİK TAKIMI BİZ KURMUŞTUK

KEMAL Zorlu, kulübün, Süper Lig'de gerçek kimliğine bürünerek kalıcı hale gelmesinin, eski yetiştiricilik kimliğini kazanmasıyla mümkün olduğunu belirterek, "Altay Türkiye'nin ilk minik takımını kuran kulüptür. Babam, merhum Mazhar Zorlu, takımla bir özel organizasyon için gittiği İsrail'den dönüşte, orada izlediği 'minikler maçından' etkilenerek, Altay'ın minik takımını, yani Küçük Altay'ı kurmuştu. Merhum Halil Bıçakçı'nın antrenörlüğünü yaptığı o takımda ben, kaptanlık bandını taktım. İzmir karmasının temelini o takım oluşturmuştu. Siyah-beyazlı kulübün yetiştiricilik kimliği o zamandan geliyor" dedi.