Kupalara abone

18 yıllık özleme son verip 2020- 2021 sezonunda Süper Lig'e çıkarak büyük bir başarıya imza atan Altay'ın tecrübeli kaptanı İbrahim Öztürk, ulaşılması zor bir rekora imza attı. 40 yaşına gelmesine rağmen gençlere taş çıkartan deneyimli savunma oyuncusu, Altınordu ile oynanan final maçında 90 dakika sahada kalarak kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

İbrahim Öztürk, Altay ile ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşarken, kariyeri boyunca profesyonel tüm liglerde şampiyon olan tek futbolcu oldu. 'Bay şampiyon' olarak anılan İbrahim Öztürk, 3. Lig'den Süper Lig'e kadar tüm liglerde şampiyonluk sevinci yaşadı. 2003-2004'te Karamanspor ile 3. Lig'de şampiyon olan 40 yaşındaki futbolcu, 2009-2010'da ise Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Bursaspor'un kadrosundaydı. İbrahim, 2016-2017'de Sivasspor ile bu kez 1. Lig'de mutlu sona ulaşırken, Altay'da ise 2017-2018'de 2. Lig, 2020- 2021'de de 1. Lig Play-Off şampiyonluğuna ulaştı. Bu sezon 20 resmi karşılaşmada forma giyerken fileleri ise 2 kez sarsıp, 1 golün de pasını verdi.

KÜNYE AD: İbrahim Öztürk DOĞUM Tarihi: 21 Haziran 1981 DOĞUM Yeri: Kayseri YAŞ: 40 BOY: 1,86 MEVKİ: Stoper, sağ bek

OYNADIĞI TAKIMLAR: Mevlana Yıldız, Kayseri Polissporgücü, Erciyes, Karamanspor, Kırıkkalespor, Altay, Bursaspor, Sivasspor, Altay