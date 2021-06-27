Altay’a süper kanat

Spor Toto Süper Lig'e iddialı bir giriş yapmak isteyen Altay, dış transferde atağa kalktı. Sol kanatta forma giyen Erhan Çelenk'e iyi bir alternatif yaratmak isteyen İzmir ekibi, Meksika 1. Ligi'nde mücadele eden Puma ekibinden Juan Iturbe'yi gündemine aldı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Paraguaylı 28 yaşındaki oyuncunun Pumas'ya yeniden anlaşma sağlamaması, Altay yönetimini harekete geçirdi. Futbolcunun menajeriyle bağlantıya geçen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, maliyet araştırmasını yaptı.

DENİZLİ DE ONAY VERDİ

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Euro olan Paraguaylı futbolcuyu düşük bir maliyetle kadroya katmayı planlayan siyah-beyazlılar, hafta içinde somut adımları atmayı planlıyor. Yönetimle önümüzdeki günlerde masaya oturacak olan teknik direktör Mustafa Denizli'nin de Iturbe için onay verdiği iddia edilirken, futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesi de avantaj olarak değerlendiriliyor. Siyah-beyazlılar, Denizli ile anlaşma sağladıktan Iturbe'nin yanı sıra listesindeki yıldızlarla görüşmeleri hızlandırıp resmi imzaları attıracak.

KARİYERİ PARLAK

JUAN Iturbe, ülkesi Paraguay'da Trinidense, Club Cerro, ekiplerinde yakaladığı çıkış sonrası Arjantin'de Quilmes, Portekiz'de Porto, İtalya'da Verona ve Roma ve İngiltere'de de Bournemouth ekiplerinde forma giydi. Meksika'da da Tijuana ve Pachuca takımlarında görev yapan futbolcu kariyerinde 264 maça çıkıp, 10 gol kaydetti.

SİYAH-BEYAZLI EKİPTE POKO VE REGATTİN KALDI

ALTAY'IN iç transferde ön libero Poko ve 10 numara Regattin'le yeniden anlaştığı belirtildi. Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların yine mukavelesi biten Fas asıllı Fransız futbolcu Adrien Regattin'le de prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Forvet arkasında görev alan Regattin, 33 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı.