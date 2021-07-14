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Altay’dan kanat atağı

Siyah-beyazlı yönetim, forması giyen eski Fenerbahçeli Lazar Markovic’i gündemine aldı

Altay’dan kanat atağı

14.7.2021

TEKNİK direktör Mustafa Denizli'yle yeniden anlaşma sağlayan Altay yönetimi dış transferde kolları sıvadı. Denizli'nin raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını yürüten yönetim, sağ kanat pozisyonu için Lazar Markovic'i gündemine aldı. Son iki sezonda ülkesi Sırbistan'da Partizan forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ilk etapta menajeri kanalıyla Markovic'in nabzını yoklarken görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Sırp ekibiyle de resmi temasları başlatacak.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ
Lazar Markovic, Avrupa'nın önemli kulüplerinin yanı sıra ülkemizde Fenerbahçe'de de görev yapmıştı. 2015-2016 sezonunda Liverpool'dan Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Sırp kanat oyuncusu, Süper Lig'de bir sezon görev yapmıştı. Futbolcu Portekiz'de Benfica, İngiltere'de Hull City ve Fulham, Belçika'da Anderlecht ekiplerinde de görev yaptı. Kulüp kariyerinde 259 resmi karşılaşmaya çıkan Lazar Markovic, 48 gol atıp, 35 asist üretti.

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