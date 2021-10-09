Gururla taşınacak bir simge

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, 100'ler Kulübü projesi için "Altay, ülkemizin en köklü camialarından biri. Bugüne kadar Türk futboluna yüzlerce oyuncu yetiştirdi. Hedefimiz, 1914 ile 1959 arasındaki dönemi de çıkarabilmek ve eksiksiz bir proje ortaya koymak. Kulübümüzün kuruluş yıldönümüne kadar çalışmalarımızı tamamlanacağız. 100'ler Kulübü üyelerimiz ile bir araya geleceğiz, herkesin gururla taşıyacağı bir simge hazırlayacağız. Hayatta olmayan değerlerimizin ailelerine de plaket takdim edeceğiz" diye konuştu.