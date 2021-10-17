İzmir’in günü olsun

Süper Lig'de milli ara dönüşü İzmir ekipleri bugün birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Ligde 5 puan toplayarak düşme potasına gerileyen Göztepe ise Kasımpaşa ile saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Göztepe Nestor El Maestro ile Başakşehir'i yendi. İzmir temsilcisi daha sonraki 4 karşılaşmada ise Altay, Hatay, G.Saray ve Giresunspor'a mağlup oldu.

HAKEM ARSLANBOĞA

Süper Lig'de 8 haftada 15 puan toplayarak Avrupa Ligi'ni hedefliyin Altay ise sahasında güçlü rakibi Karagümrük'ü konuk edecek. Doğanlar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

KASIMPAŞA İLE 17. RANDEVU

GÖZTEPE, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 16 karşılaşmada 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 11 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 21 gol gördü. İzmir temsilcisinin deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı galibiyeti bulunmuyor.

NDİAYE İSTANBUL EKİPLERİNİ SEVİYOR

GÖZTEPE'NİN golcüsü Cherif Ndiaye bu sezon sadece İstanbul ekiplerinin filelerini sarstı. Senegalli yıldız ilk golünü Başakşehir'e atarken bu maçta bir de asist yapmıştı. 25 yaşındaki futbolcu daha sonra da G.Saray deplasmanında 1 gol kaydetmişti. Ndiaye yine bir İstanbul takımı olan Kasımpaşa'ya karşı da boş geçmek istemiyor

BAMBA'NIN 4 GOLÜ VAR

ALTAY'IN golcü ismi Bamba şu ana dek 4 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Kayserispor (2), Ç.Rize ve Beşiktaş mücadelelerinde gol sevinci yaşayan yıldız isim yine Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada bir asist yapmıştı. Toplam 8 maçta da görev alan oyuncu toplamda 665 dakika süre aldı.

MARTİN RODRİGUEZ FORMA GİYMEYECEK

ALTAY'DA kritik mücadelesi öncesi Martin Rodriguez ile Eren Erdoğan'ın sakatlıkları bulunurken iki isim de bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Şilili Rodriguez'in Karagümrük mücadelesi dışında 4 maçta daha forma giyemeyeceği öğrenildi

SAVUNMA HATTINDA BÜYÜK SIKINTI VAR

GÖZTEPE'DE devreyi kapatan Marko'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Dino Arslanagic ve sakatlığı bulunan Wilker Angel forma giyemeyecek. Göz- Göz'de uzun süredir formaya hasret kalan Atınç Nukan'ın ilk 11'de başlayacağı öğrenildi.