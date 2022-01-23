Altay 0-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU)

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Altay sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Mücadele konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 68. dakikada penaltıdan Koka kaydetti. İzmir temsilcisinde 66. dakikada Cesar Pinares çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Konyaspor bu skorla birlikte 45 puana yükseldi. Altay'ın galibiyet hasreti 16 maça çıktı ve 18 puanda kaldı.
Ligin 24. haftasında Altay deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.