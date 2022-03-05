Lis’e Kartal pençesi

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın yıldız file bekçisi Mateusz Lis transfer gündeminden düşmüyor. Polonyalı eldiven ara dönemde Galatasaray'ın listesine girmiş ancak İstanbul ekibinin Barcenola'dan Pena'yı kiralamasıyla transfer gerçekleşmemişti. 25 yaşındaki başarılı file bekçisi şimdi de Beşiktaş'ın radarına girdi. Kalede Ersin Destanoğlu'na gelen teklifler ve alternatif olmaması nedeniyle Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin Altay'ın genç ismi Mateuzs Lis'i mercek altına aldığı öğrenildi.

KRAKOW'DAN GELDİ

Beşiktaş scoutlarının özel olarak takip ettikleri Lis için olumlu rapor hazırladığı öğrenildi. Kartal yönetiminin Mateusz Lis için sezon bitmeden Altay Kulübü'ne cazip bir teklif sunacağı ve transferi bitirmeye çalışacakları öğrenildi. Sezon başında Altay'ın Polonya ekibi Wisla Krakow'dan kadrosuna takviye ettiği genç eldiven için Galatasaray'ın ilgisinin devam ettiği öğrenildi. Pena'nın sezon sonunda kulübüne dönecek olması nedeniyle Galatasaray'ın Lis için bir kez daha devreye gireceği konuşuluyor. Siyah-beyazlı yönetimin sezon sonunda Lis'e gelen teklifler karşısındaki tavrı ise merak konusu oldu.

Lis, kalesinde 41 gole engel olamadı. 2430 dakika sahada kalan Polonyalı eldiven, 4 maçı ise gol yemeden tamamlamayı başardı. Geçen sezon mayıs ayı sonunda piyasa değeri 650 bin Euro olan 25 yaşındaki kalecinin değeri yükselerek 1 milyon Euro'yu buldu.

ALTAY'IN AHTAPOT'U

TARAFTARLAR, Lis'e yaptığı kurtarışlar sonrası "Ahtapot" lakabını taktı. Takımın küme düşme potasında olmasına rağmen kritik kurtarışlar yapan Lis, taraftarın ilgisinden memnun. Lis, "G.Antep FK maçı sonrasında yaşadığım tabloyu hayatım boyunca unutamayacağım. Polonya'da da çılgıncasına seven taraftar grupları var ama Altay taraftarı bambaşka" diye konuştu.

'HEDEFE VARACAGIZ'

Altay'ın yarın Karagümrükspor ile oynayacağı kritik maç öncesi Mateusz Lis önemli açıklamalarda bulundu. Altay'ın bir parçası olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen 25 yaşındaki file bekçisi, "Büyük Altay'ın bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve arkadaşlarımı teşvik ediyorum. Polonya'dan İzmir'e gelerek kariyerim için çok büyük bir adım attım. Son dört maçta yakaladığımız çıkışı devam ettirerek Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız. Biz çok çalışma ve her zaman istekli olma sözü veriyoruz. Taraftarımızın da her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

■ BURAK HAKERLER