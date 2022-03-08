Altay’da Özbalta damgası

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmaya çalışan Altay'da teknik direktör Serkan Özbalta, kötü gidişatı durdurdu. Genç teknik adam, siyah-beyazlı takımın 16 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken, 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak takımının ligde kalma umutlarını tazeledi. İlk 7 haftada liderliğe kadar yükselmesinin ardından 16 maç boyunca kazanamayarak küme düşme hattına gerileyen İzmir temsilcisi önce tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli sonra da yardımcısı Mert Nobre ile yollarını ayırıp Serkan Özbalta'yı göreve getirmişti.

İZMİR EKİBİNİN UMUTLARINI TAZELEDİ

Göreve gelir gelmez sistemini oluşturmaya başlayan ve takıma yeni bir heyecan getiren genç teknik adam Serkan Özbalta, aldığı sonuçlarla takım üzerindeki etkisini göstermeye başladı. Özellikle takımın başında çıktığı ilk maçta İzmir derbisinde deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek 16 maçlık 3 puan hasretine son veren Serkan Özbalta, oynattığı futbolla taraftarın beğenisini toplamıştı. Son olarak önceki gün oynanan maçta deplasmanda Fatih Karagümrük'e karşı 10 kişi mücadele eden Altay, 1 puan almayı başardı.

ÖZBALTA'YA TARAFTAR SAHİP ÇIKTI

Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, sonuna kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirtti. Altay'ın kümede kalma umutlarını tazeleyen Özbalta'nın performansı, taraftarlar tarafından da takdir topladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden "Güveniyoruz hocam", "Keşke daha önce gelseydin hocam", "Sonuna kadar devam Serkan hoca" yorumlarını yaparak, genç teknik adama destek verdi.

NADERİ'YE TEPKİ VAR

Altay'da İranlı sol bek Mohammad Naderi, Fatih Karagümrük deplasmanında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tepki çekti. Altaylı taraftarlar, 40. dakikada gördüğü ilk sarı karttan 2 dakika sonra ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bırakan 25 yaşındaki defans oyuncunun sorumsuzca davrandığını savundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, kritik süreçte yapılan bu hareketin yönetim tarafından cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

ÇIKIŞ ALSANCAK'TA

10 kişi oynadığı Fatih Karagümrük deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılarak 26 puana ulaşan düşme hattındaki Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 4'ten tekrar 6'ya yükseldi. Kalan son 10 maçının 6'sını İzmir'de oynayacak siyah-beyazlılar iç saha avantajını kullanarak 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor. Altay, kalan periyotta Yeni Malatyaspor (20), Giresunspor (32) ve Kasımpaşa (32) gibi rakipleriyle taraftarının önünde kozlarını paylaşacak. İzmir ekibi kalan haftalarda Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Başakşehir, Galatasaray, Giresunspor ve Kasımpaşa ile evinde; Sivasspor, Adana Demirspor, Hatayspor ve Trabzonspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.