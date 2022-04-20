Başkanlık çok farklı bir şey

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırındaki Altay'da 28 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi eski başkan Nafiz Zorlu tarafından başkan adaylığı için ismi önerilen Mustafa Denizli, önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'da süren çalışmaları nedeniyle başkanlığa aday olamayacağını dile getiren 72 yaşındaki Altay efsanesi, "Başkanlık orada sürekli bulunmak isteyen bir şey. Uzaktan kumandayla başkanlık olmaz. Başkan ve yönetim kim olursa olsun kulübüm benden yardım istediği anda kulüp için yardıma koşarım. Başkanlığa layık görülmek benim için çok gurur verici, harika bir şey ama şu andaki şartlarım itibarıyla aday olmam söz konusu değil" yorumunu yaparak mesaj gönderdi.

CESUR YÜREKLER BULUNUR

Altay'ın borcunun 350-400 milyon TL civarında olduğunu dile getiren Mustafa Denizli, "Kulübün önünde ciddi bir tablo var. Bu tablo uzun dönem için çok kolay bir tablo değil, aşılmaz bir tablo da değil. Bu camia bunun üzerinden kalkabilecek insan potansiyeline sahip. Şu anda başkanlık adaylığı için ismi geçen genç arkadaşlar, tribünden yetişmiş Altaylılar var. Ama bunların bireysel olarak çalışmaları çok fayda sağlamaz, bir araya gelmeleri gerekir. Altay büyük bir camiadır bu zorluğu aşacak cesur yürekleri mutlaka bulacaktır. Bana hangi görevi verirlerse versinler onların her türlü yanlarında olurum" dedi.

PSİKOLOJİM BOZULDU

ALTAY'DA çalıştığı dönemde kızının rahatsızlığının kendisini etkilediğini ifade eden Denizli, "Bazı zorluklar yaşıyorduk, bir tanesi kişisel zorluğumdu. Kızım ciddi bir rahatsızlık geçirdi, uzun süre sürdü. Psikolojim çok bozuldu. Burada bir hedefimiz vardı. Kendimi, camiayı tanıyorum. Neler yapabileceğimizi biliyorum bu takımla. Düşmek gibi endişem asla yoktu. Görevi bırakmak, takımı yarıda bırakan insan olmak mümkün değil" dedi.

ÖZGÜR BAŞKAN YARALADI

Altay'dan ayrılış süreci ile ilgili de konuşan Mustafa Denizli, istifa eden başkan Özgür Ekmekçioğlu'na da sitem etti. Altay'dan kendi isteği ile ayrılmadığını belirten Denizli, "Başkan, '3 milyon bonservis ücreti ödedik Mustafa Denizli zamanında çok büyük para ödedik' dedi. Bir Süper Lig takımının 3 milyon bonservis ödemesi 9-10 futbolcu transfer etmesi söz konusu. Gereksiz, beni üzen bir açıklamaydı. Ben 40 gün 230'un üzerinde futbolcu izledim. Düşük maliyetlerle gelir ve fayda sağlar diye. Yanlış bir yaklaşım oldu. Beni yaralayan bir yaklaşım oldu. Bunlara hiç gerek yoktu" dedi.

"BU TAKIM DÜŞSE DE TEKRAR ÇIKAR"

Altay'ın Süper Lig'de küme düşmesi halinde kadrosunu koruması gerektiğini anlatan Mustafa Denizli, "Benim derdim Altay bu sene diyelim ki kaybetti. Futbolda hala bir ışık varsa o devam edebilir. Ama diyelim ki kaybetti, önümüzdeki yıl bizim için çok önemli. Önümüzdeki yıl da bu kadronun muhafaza edildiği takdirde dönüşü inanın bunu da garantiliyorum çok kolay olur. Bu net bir şekilde açık. Camia önümüzdeki yılı mutlaka kurtarmak mecburiyetinde, bunu mutlaka sağlamamız lazım. Bu takım düşse dahi misafir olarak gider ve gelir" şeklinde konuşarak camianın yüreğine su serpti.

ZORLU'YA DESTEK

Altay'da 21-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan seçimli genel kurul öncesi, eski başkan Nafiz Zorlu'nun, 'Mustafa Denizli başkan olsun' önerisi taraftarlardan destek buldu. Siyah-beyazlı taraftarlar, efsane teknik adamın önderliğinde bir yönetime oldukça sıcak bakarken mali yapının da camia tarafından desteklenmesi gerektiğini belirtti.

'BAŞKAN OL DEDEM'

Taraftarlar, 'Büyük Mustafa'yı en kısa sürede evine bekliyoruz', 'Denizli'nin başkan olması fikri çok güzel, hatta sevindirici. Ama 355 milyon liralık borcu ne yapacağız', 'Çok sevdiğin kulübün sana transfer teklifi yapmıyor, görev emri uyguluyor. Başkan ol dedem', paylaşımlarıyla 72 yaşındaki spor adamına çağrı yaptılar. Camia büyüklerinin de kongrenin ikinci oturumu olan 28 Nisan tarihnine kadar Mustafa Denizli'yi ikna etmek için çaba harcayacağı öğrenildi.