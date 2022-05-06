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Altay için en kritik gün

Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunda küme düşmenin eşiğine kadar gelen Altay için en kritik gün bugün.

6.5.2022

Altay için en kritik gün
Ligin bitimine 3 hafta kala 33 puanla kümede kalma barajındaki 42 puanlı G.Antep FK'yı 9 puan geriden takip eden Altay, rakibinin bugün alacağı sonuca göre küme düşebilir. G.Antep FK, bugün sahasında saat 20.00'de Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmadan puan alırsa, Altay pazar günü Giresunspor maçına çıkmadan lige veda edecek. Altay ile birlikte 33 puanı bulunan Rize'nin de düşmesi kesinleşecek. Antep'in yenilgisi halinde ise siyahbeyazlıların yanı sıra Rize'nin de maçlarını kazanması gerekecek.
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