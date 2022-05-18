Denizli’ye destek yağıyor

A ltay'ın efsanesi Mustafa Denizli'nin futbolculuk ve teknik adamlığın ardından başkanlığa da talip olması taraftarlara büyük heyecan yaşattı. 28 Nisan'da ertelenen kongre sonrası başkan adayı bulamayan camia, son teknik direktörlük deneyimini altyapısından yetiştiği Altay'da yapan Mustafa Denizli'yi ikna etmişti. Denizli'nin İbrahim Akman ve Ahmet Çoker gibi isimleri de yönetimine dahil ederek güçlü bir yönetimle başkanlığa soyunması heyecanı katladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

Yönetim listesinin oluşması için 20 Mayıs Pazar gününe ertelenen genel kurul öncesi 72 yaşındaki Mustafa Denizli'nin adaylığını resmi olarak açıklaması bekleniyor. 371 milyon liralık borç ve transfer yasağı ile kulübü ekibiyle birlikte devralacak olan Denizli'nin kulübü yeniden ayağa kaldıracağına inanan taraftarlar, sosyal medyadan 'Büyük Mustafa' lakabını taktıkları spor adamına destek ■ BURAK HAKERLER

İŞTE O MESAJLAR

@ilir1914: Mustafa Denizli başkanlığında son yılların en sağlam yönetimi oluyor gibi, İbrahim Akman'da gerçekten bu sefer elini taşın altına koyuyor. @AltayKazim1: İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi. @KabusEskiizmir: Dünyada eşi benzeri yok, çok gururluyum. Mustafa Denizli 400 milyonluk borcun altına giriyor. Çok büyüksün @azizozansahin: Büyük Altay'ın sigortası Başkan Mustafa Denizli. @ahmetcaltay: Mustafa Denizli Başkanım adaylığını açıklarsa para da bulur, borç da öder, tesis de açar, takımı şampiyon da yapar.

DENİZLİ'YE ÖDÜL

42. Ege Üniversitesi Kültür Sanat ve Spor Şenliği'nin açılış töreni yapıldı. Kampüs alanında bulunan Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde Rektör Prof. Dr. Necdet Budak (solda), teknik direktör Mustafa Denizli'ye ödül verdi.

MURAT AKÇA'YI BIRAKMADILAR

ALTAY'DA yönetimi devralacak Mustafa Denizli başkanlığındaki yeni oluşum, futbolcu fesihlerinin önüne geçmek için de zamanla yarışıyor. Görevi bırakan yönetim tarafından performansı gerekçe gösterilerek 7 Nisan'da kadro dışı bırakıldığı açıklanan ve son 7 maçta forma giyemeyen Murat Akça, yerli oyuncular arasında kulübe ihtarname çeken tek oyuncu olmuştu. Siyahbeyazlılar, önceki gün stoper Murat Akça'nın serbest kalmasının son anda önüne geçti. Dün mesai bitimine 15 dakika kala Murat'ın alacakları için 2 milyon 388 bin TL ödeme yapıldığı ve oyuncunun kadroda tutulduğu bildirildi.

ÖDEMEYİ İBRAHİM AKMAN YAPTI

Mustafa Denizli'nin listesinde yer alacak İbrahim Akman'ın ödemeyi gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu sezon 26 karşılaşmada görev yapan 31 yaşındaki savunmacıya Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un talip olduğu iddia edilirken, Altay yaptığı ödeme ile oyuncunun takımdan bedelsiz ayrılmasını engelleyerek rahat nefes aldı.

KAZIMCAN'A TEKLİF YAĞIYOR

ALTAY, futbolcu alacakları nedeniyle satışından yüksek gelir beklediği ancak fesih hakkı kazanan kaleci Mateusz Lis'i elinden kaçırırken, Kazımcan Karaktaş piyangosu vurdu. Genç yıldız adayı için Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor pusuda beklerken devreye Beşiktaş da girmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, yeni sezon için savunmasının soluna yerli bir oyuncu takviye etmeyi planlıyor. Siyah-beyazlıların hedefindeki ismin Altay'da bu sezon vitrine çıkan Kazımcan olduğu ve yönetimin en kısa sürede harekete geçeceği öğrenildi. Kazımcan'ın bonservis bedelini yeni yönetim belirleyecek