Genç Ulaş’a yakın takip

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da genç kaleci Ulaş Hasan Özçelik devlerin radarında. 17 yaşındaki genç file bekçisini Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve Bundesliga takımlarından Werder Bremen'in izlediği öğrenildi. Siyah-beyazlıların U19 takımında görev yapan 17 yaşındaki file bekçisi yeni sezon öncesi Afyonkarahisar'daki ilk etap kampında A takım kadrosunda yer almıştı.

Performansı yeterli görülmeyen ve yeniden altyapıya dönen Ulaş Hasan'ın bir süredir Başakşehir ve Bremen tarafından takip edildiği haberleri ise dikkat çekti. Genç kaleci kulübüyle henüz profesyonel sözleşme imzalamazken Yalıkavak Belediyespor ve Altınordu altyapısında yetişen genç eldivenin gelecek vadeden kaleciler arasında gösterildiği ifade edildi. Bu arada Altay, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında bugün ligin yeni ekiplerinden Bodrumspor'u konuk edecek.

KARARLARI BEKLENİYOR

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Müsabakaya seyirci alınmayacak. Bu arada Altay'ın Gençer'in lisansını çıkartmak adına girişimlerini sürdürdüğü öğrenilirken Naderi ile Paixao'yu takıma geri döndürmek adına futbolcuların kararının beklenildiği

de gelen haberler arasında.