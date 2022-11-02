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Altay - Bandırmaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında Altay ile Bandırmaspor arasında oynanacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Ferdi Karadoruk yapacak.

İHA

02.11.2022, 18:04 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022, 18:17

Altay - Bandırmaspor maçının hakemi Mehmet Türkmen

Spor Toto 1. Lig'in 12. hafta maçında Altay, Bandırmaspor'u konuk edecek. 5 Kasım Cumartesi günü Alsancak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde müsabakanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Bun göre; karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Ferdi Karadoruk yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

SPOR TOTO 1. LİG'DE 12. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER
Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.

Ligde haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Cihan Aydın

5 Kasım Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor: Turgut Doman

13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Ramazan Keleş

16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

16.00 Adanaspor-Pendikspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor: Mehmet Türkmen

6 Kasım Pazar:

13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: Adem Cinek

16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe: Murat Erdoğan

19.00 Eyüpspor-Altınordu: Burak Pakkan

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