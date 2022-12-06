Altay taraftarı Denizli deplasmanında da yok

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın taraftarına deplasman yasağı geldi. Ligin 15'inci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanıp taraftar terörü yüzünden henüz ilk yarıda tatil edilen Göztepe-Altay karşılaşmasında Siyah-beyazlı tribünlerden atılan işaret fişeği sonucu Mehmet Çakır isimli Göztepe taraftarının yaranmasıyla başlayan olayların ardından Türkiye'de eşi benzer görülmemiş anlar yaşandı. Fişeğin isabet ettiği Mehmet Çakır ağır yaralanırken, sahaya giren bir Göztepeli de Altay kalecisi Ozan Evrim'e korner direği ile saldırdı. Olayların ardından Altay'a 6 maç, Göztepe'ye ise 4 maç seyircisiz oynama cezası geldi. Altay, geçen hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynadığı Dyorex Boluspor maçına taraftarından yoksun çıktı.



Bu hafta Ege derbisinde Denizlispor'a konuk olacak Altay'da taraftarlara bu kez de deplasman yasağı geldi. Denizli İl Güvenlik Kurulu, cumartesi günü Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada misafir takım seyircisinin stada alınmamasına karar verdi. Denizlispor Kulübü de yaptığı resmi açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 30.11.2022 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda Spor Toto 1'in Lig'in 17'nci haftasında 10 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan Altaş Denizlispor - Altay karşılaşmasına misafir takım seyircisi alınmayacaktır. Ayrıca aynı toplantıda alınan kararla sadece bu maçta geçerli olmak üzere sadece Denizlispor logolu passolig kartlara bilet satışı yapılabilecektir" dedi.

Altay ışıl ışıl