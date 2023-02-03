Altay’a Başkan morali

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da Başkan Ayhan Dündar ve yönetim kurulu üyeleri, Adanaspor maçı öncesi futbolcular ve teknik heyetle Sahilevleri'nde moral yemeğinde bir araya geldi.

Yaptığı konuşmada geçen hafta deplasmanda 1-1 biten Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında takımın çok güzel bir mücadele sergilediğini belirten Başkan Dündar, "İçimizde olan inanç hiç kaybolmamıştı. Daha önce yakaladığımız seriye geri döneceğimizin inancını hissettik" dedi. Adanaspor'la çok önemli bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Dündar, "Adana maçı çok önemli. Gram kaygı duymuyorum. Bizim için bence rahat bir maç olacak. Artık bundan sonraki bütün müsabakalar final niteliğinde. Sonunda bunun nereye varacağı çok da önemli değil.

"RAHAT MAÇ OLACAK"

Çünkü mücadelemiz belli. Yolun sonunda ama Play-Off olur ama ligde kalmak olur. Burada herkes kalbiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizler de aynı şekilde. Armanın ağırlığı başarıyı her zaman elde eder. Bundan kaygımız yok" sözleriyle futbolcularını da motive etti.

KAPTAN İBRAHİM ÖZTÜRK İDDİALI

Altay'ın takım kaptanı İbrahim Öztürk yaşayacakları zorlukları bilerek sezon başında takımda kaldıklarını ifade etti. "Türk futbolunda genelde zorluklar ön plana çıkıyor" diyen tecrübeli savunmacı, "Biz birçok şeye inandık, zorluklarla baş etmek için bu taşın altına elimizi soktuk. Bundan sonrası bizim elimizde. Camia olarak biz bize kaldığımız noktalar da oluyordu. Bunların hepsi var ama üstesinden gelecek bir grubuz. Çok iyi bir aileyiz. Bir çok şeyi başardık, bundan sonra da başaracağız. Hep birlikte bunu başarıp yıl sonunda herkes mutlu şekilde ligi tamamlayacaktır. Buna inanıyorum" dedi.

BÜYÜK ALTAY ZİNCİR KIRACAK

SPOR Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altay, bugün Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Adanaspor'u konuk edecek. Mücadelenin başlangıç düdüğü Erdem Mertoğlu tarafından saat 20.00'de çalınacak. Maç beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi 19 puanyayımlanacak. öncela düşme hattının iki basamak üstünde 13. sırada yer alırken, Adanaspor ise 22 puanla 12. basamakta bulunuyor. 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen siyah-beyazlılar kötü gidişi sonlandırarak çıkışa geçmenin ve düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. İzmir ekibinde sakathattından hesaplalığını atlatan ve kart cezasını tamamlayan Zeki, Sinan Kaloğlu'nun görev vermesi halinde forma giyebilecek. Hafta içinde sakatlık geçiren Deniz'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan Altay, Adana ile oynadığı son yedi maçta 4 galibiyet ve 3 de beraberlik elde etti.