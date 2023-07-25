Altay’a çifte müjde

Trendyol 1. Lig ekibi Altay'da çifte sevinç yaşanıyor. Kaleci Ozan Evrim Özenç'in yeni sezon öncesi iyileşmesi keyifleri yerine getirirken, alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini fesheden Kutay Yokuşlu'nun da tekrar takıma dönebileceği ifade edildi. Nisan'da menisküs ameliyatı olan ve son 13 karşılaşmada görev yapamayan kaleci Ozan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve lige yetişeceği kaydedildi. İlk 3 hazırlık maçında riske edilmeyen kaleci Ozan, yokluğunda şans bulan genç kaleci Eren'le forma rekabetine girecek.

DÖNÜŞÜNE SICAK BAKILIYOR

Kısa bir aranın ardından kulüple tekrar temasa geçtiği belirtilen 24 yaşındaki defans oyuncusu Kutay'ın ise yeni sezon için İzmir ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü ve Altay cephesinin de bir diğer savunmacı Björkander'in kulüpten ayrılmasından dolayı oyuncunun geri dönüşüne sıcak baktığı öğrenildi.