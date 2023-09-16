Altay Erzurum’da dağıldı

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Altay'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy , Salih Burak Demirel, Hasan Erdoğan, Batuhan Kolak
ERZURUMSPOR FK: Mehmet Göktuğ Bakırkaş, Mustafa Akbaş, Hasan Batuhan Artarslan, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 70), Eren Tozlu (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 82), Rosheuvel, Mustafa Yumlu, Lameira (Özgür Sert dk. 83), Muhammed Furkan Özhan (Yakup Kırtay dk. 73), Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp (Süleyman Koç dk. 82)
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Fırat Şaşı, Muhammed Emin Yavaş, Mustafa Gürhan Varlık, Güney Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
ALTAY: Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir, Tolga Ünlü (Mehmet Gündüz dk. 74), Efe Sarıkaya (Yusuf Tekin dk. 61), İbrahim Öztürk, Onur Efe, Kuban Altunbudak (İbrahim Öztürk dk. 46) , Ceyhun Gülselam (Arda Gezer dk. 82), Zeki Yıldırım, Salih Sarıkaya, Caner Baycan (Ali Kızılkuyu dk. 46), Marco Paixao
Yedekler: Eren Karataş, Mehmet Onur Yıldız, Enes Yetkin, Murat Berkin Demir, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Tuna Üzümcü
GOLLER: Celal Hanalp (dk. 20), Eren Tozlu (dk 38 p) (dk 45+1), Rosheuvel (dk. 86) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Sefa Özdemir (Altay), Mustafa Yumlu (Erzurumspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakika Ceyhun'un kullandığı serbest vuruşta top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
20. dakika sol kanattan gelişen atakta Rosheuvel'in ceza sahasına pasında topla buluşan Celal Hanalp meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
36. dakika Mustafa Akbaş topu ceza sahası içinde koşan Rosheuvel'ın önüne attı. Rosheuvel, savunmanın müdehalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada penaltı noktasında topun başına geçen Eren Tozlu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0
45+1. dakika savunmanın hatasını iyi değerlendiren Eren Tozlu, topu filelere yolladı. 3-0
54. dakika Marco Paixao'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top auta çıktı.
86. dakika kaleciyle karşı karşıya kalan Rosheuvel meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 4-0