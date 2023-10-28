Altay toz duman

Trendyol 1. Lig'de dibi gördükten sonra Tuna Üzümcü ile yolları ayırarak Djilali Bahloul'u dümene geçiren ancak kötü gidişe 'Dur' diyemeyen Altay hareketli günler geçiriyor. Yaklaşık 500 milyon liralık borç yükü olan ve 2 sezondur transfer yasağı bulunan İzmir temsilcisinde şirketleşme için ciddi bir yatırımcı olmaması da endişe yaratıyor. Futbolcuların ödemelerle ilgili idman boykotu yapması ve Marco Paixao'nun flaş açıklamalarıyla gündeme gelen İzmir ekibinde başkan Ayhan Dündar ve yönetiminin olağanüstü seçimli genel kurul kararı almasının ardından son olarak Yüksek Divan Kurulu da görevi bıraktı.

CAMİA SESSİZ

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, "Olağanüstü seçimli genel kurul kararı sonrasında, bütüncül bir yenilenme ve anlayış oluşması için Yüksek Divan Kurulumuz istifa kararı almıştır. Karar camiamıza hayırlı olsun" dedi. Kulüpten yapılan açıklamada vurgulanan 'camia büyükleri'nden de bir adım gelmezken, İzmir'in 110 yıllık köklü kulübünün geleceği pamuk ipliğine bağlı durumda bulunuyor.

PAİXAO DA İSYAN BAYRAĞINI AÇMIŞTI

İZMİR ekibinde 1. Lig'de 4 kez gol kralı olup kırılması güç bir rekora imza atan, geçen sezon transfer yasaklısı takımın ligde kalmasına en büyük katkıyı yapan Marco Paixao da geçtiğimiz günlerde yönetime isyan bayrağını açmıştı. Portekizli forvet, 2018'den beri forma giydiği kulüpte kendisini aşağılanmış ve utanmış hissettiğini dile getirirken, mental gücünün düştüğünü vurgulamıştı. 38 yaşındaki yıldız, hala 2020-21 sezonundan ödenecek maaşlarının olduğunu kaydetmiş ve eşi ile birlikte para kazanmanın başka yollarını bulmaya çalıştıklarını ifade etmişti.