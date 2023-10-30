Altay paraşütsüz

Trendyol 1. Lig'de ligin dibine demir atan Altay, öne geçtiği maçta evinde Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu. 11'de Roshi, Sinan'dan aldığı pası sağ kanada sürdü, ceza alanına yakın bir noktadan içeri ortaladı, topa yükselen Kossongo kafayla vurdu ancak top auta gitti. 20'de Tolga, ceza sahasının solundan kazanılan duran topta arka direğe ortaladı, kafayla topu kaleye gönderen Paixao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 29'da Kossongo savunmadan Donker'un gönderdiği pası beklemeden kaleye gönderdi ancak Eren topu kontrol etti. İlk yarı ev sahibi Altay'ın üstünlüğüyle sona erdi.

OYUNDAN DÜŞTÜLER

49'da Hasan'ın savunmadan gönderdiği uzun topu sağ kanatta Oğuz kontrol etti ancak Zeki topu çizgiden çıkarttı. 51'de Roshi'nin ortasında Kasongo mutlak golü kaçırdı. 54'te Roshi sağ kanattan ceza alanına bu kez yerden kesti. Del Valle boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 85'te Burak sağa kanattan topu ceza yayı üzerine ortaladı topla buluşan Murat vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi: 1-2. Altay karşılaşmayı 2-1 kaybetti.

PAİXAO'NUN GOLÜ YETMEDİ

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, Sakarya karşısında 6 haftalık gol orucunu bozdu. Sakarya filelerini ilk yarıda havalandırarak siyahbeyazlı ekibi 1-0 öne geçiren Marco Paşa lakaplı golcünün çabası galibiyete yetmedi. Siyah-beyazlılar, üst üste 3. yenilgisini alarak son sıradan kurtulamadı.