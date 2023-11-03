Altay’da Murat Uluç resitali

ZİRAAT Türkiye Kupası 3 Tur maçında konuk ettiği Aliağa Futbol'u 2-1 mağlup ederek kupada yoluna devam eden Altay'da 42 yaşındaki santrfor Murat Uluç attığı 2 golle, "Form geçici, klas kalıcı" mesajı verirken adeta resital sundu. Altay'da 2019'da jübile yaptıktan sonra sportif direktör ve antrenör olarak çalışıp, 3 yıllık aranın ardından kulübün transfer yasağı bulunması nedeniyle tekrar yeşil sahalara dönen tecrübeli oyuncu, 1. Lig'de fazla forma şansı bulamasa da kupa maçlarında kalitesini konuşturmayı başardı. Geçen sezon kupada 41 yaşındayken Efeler SFK'ya gol atarak Türkiye Kupası'nın en yaşlı golcüsü ünvanını elde eden Murat Uluç, önceki gün de aynı kategoride bu kez 42 yaşında olup rakip fileleri sarsarak kendi rekorunu geliştirdi.