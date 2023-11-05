Kır zinciri Altay

TRENDYOL 1. Lig'de geçen hafta evinde Sakaryaspor'a 2-1 yenilerek galibiyet özlemi 8 maça yükselen son sıradaki Altay, bugün deplasmanda Play-Off hattında yer alan Bandırmaspor karşısında galibiyet arayacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 11. hafta mücadelesinde Yunus Dursun düdük çalacak. Hafta içinde kupada Aliağa Futbol'u 2-1'lik skorla eleyerek moral bulan İzmir temsilcisi, dişli rakibini yenerek zincir kırmayı ve ligde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Kupada yoluna devam eden siyahbeyazlılar, teknik direktörü Djilali Bahloul yönetiminde ligde de ilk 3 puanını alarak çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Son 3 maçını kaybeden Altay 5 puanla son sırada yer alırken, 19 puanlı Bandırmaspor 4. basamakta zirve mücadelesi veriyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA 2 İSİM KART SINIRINDA

ALTAY'DA Sefa Özdemir ve Zeki Yıldırım kart ceza sınırında bulunuyor. Takımın iki as oyuncusu bugün oynanacak Bandırmaspor müsabakasında kart görmeleri halinde gelecek hafta Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.