Altay hareketli

Trendyol 1. Lig'de üst üste gelen kötü sonuçların ardından seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Altay'da hareketli günler yaşanıyor. Ekonomik sıkıntılar, şirketleşme ve futboldaki sportif başarısızlığın ardından çıkış yolunu bir türlü bulamayan siyah-beyazlılarda gözler 16 Kasım Perşembe günü yapılacak kongreye çevrilirken, kulislerde başkan adaylığı için bazı isimlerin ön plana çıkmaya başladığı ifade edildi.

AYHAN DÜNDAR KARARSIZ

İzmir temsilcisinde ikinci başkanlık dönemini geçiren Ayhan Dündar'ın ise kararsız olduğu ifade edilirken, yeniden aday olmayı düşünmediği ancak kesin kararını da vermediği belirtildi. Siyah-beyazlılarda geçen sezon adeta ateşten gömleği giyen ve öncelikle taraftarlar, ardından kurmayları ve teknik heyetle birlikte takımı ligde tutmayı başaran Dündar'ın kararını önümüzdeki günlerde netleştireceği gelen haberler arasında.

ÜÇ İSİM ÖNE ÇIKIYOR

İzmir temsilcisinde mevcut yönetimde yer alan başkan yardımcısı Murat Pervane'nin bu kez başkanlığa aday olabileceği ifade edildi

AK Parti'den Bayraklı Belediyesi Meclisi üyesi olan ve ağız ve diş sağlığı merkezi sahibi olan Pervane, Altaylı kimliğiyle de tanınıyor.

Eski yöneticilerden Mehmet Ali Pozan'ın da başkanlık için nabız yokladığı iddia edildi.

Nafiz Zorlu'nun başkanlık yaptığı 2007 yılında yönetim kurulunda yer alan Pozan, aynı zamanda Yeni Bornovaspor'da başkanlık görevini üstlendi. Altay'da eski yöneticilerden Hakkı Küllü'nün de başkan adaylığı için çalışma yürüttüğü ileri sürüldü.

Ömer Hızlıok'un başkanlık yaptığı 2012'deki yönetimde yer alan Küllü, son olarak 2022'de yapılan genel kurulda liste hazırlamış ancak son anda başkan adaylığından vazgeçmişti. Altay'da önümüzdeki hafta adayların netleşmesi bekleniyor.