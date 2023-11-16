Altay’da büyük gün

Altay'ın yeni yönetimi bugün yapılacak olağanüstü genel kurulla belli olacak. Siyah-beyazlıların İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongresi saat 18.00'de başlayacak. Birçok ekonomik sıkıntıyla boğuşan ve çıkış yolunu bulmakta zorlanan İzmir temsilcisinde mevcut başkan Ayhan Dündar'ın yardımcısı Murat Pervane ismi öne çıkıyor.

DÜNDAR'IN YERİNE PERVANE

Haziran ayında ikinci kez başkanlık görevine seçilen Ayhan Dündar'ın yeniden aday olmayı düşünmediği belirtildi. Trendyol 1. Lig'de son sırada yer alan İzmir ekibinde başkan yardımcısı Murat Pervane'nin başkanlığa adaylığını koyacağı öğrenilirken, camianın dinamikleriyle görüşmeler yaptığı öğrenilen Murat Pervane'nin projelerinin hazır olduğu ifade edildi.

Liste çalışmaları yapan Pervane'nin tek listeyle seçime girmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda ismi başkan adaylığı ile anılan eski yönetici Mehmet Ali Pozan'ın destek görememesi nedeniyle adaylıktan vazgeçtiği iddia edildi. Eski yönetici Hakkı Küllü'nün ise Murat Pervane'nin aday olmaması durumunda liste çıkaracağı kaydedildi.