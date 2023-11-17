Altay’da Pervane dönemi

Trendyol 1. Lig'de ekonomik sıkıntılarla boğuşan, puan cetvelinde ise son basamakta yer alan Altay'da dün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Murat Pervane dönemi başladı. İzmir Atatürk Stadı içinde bulunan İzmir Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kongrede seçime tek aday olarak giren Pervane, 96 oyun 92'sini alarak Altay Spor Kulübü'nün yeni başkanı seçildi. Siyah-beyazlıların yeni başkanı Murat Pervane konuşmasında, "Ben bir sağlıkçıyım. Üç yıllık projemizde amacımız ilk yıl kanayan yaraları durdurabilmek, ikinci yılda tedavi edebilmek, üçüncü yılda ise olumlu yönde ilerletebilmek olacak. Futbolda ana hedef ligde kalmak olacak. Günü kurtarıcı değil, kalıcı bir yönetim hedefindeyiz. 2024'ü Altay için 'Vefa' yılı olarak kabul edecek, özel bir forma tasarlayacağız. Hedefimiz 1 milyon forma satmak olacak. Hep birlikte Altay'ı yine eski güçlü günlerine döndüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KAFAMI YASTIĞA RAHAT KOYUYORUM

Altay'ın 1.5 yıldır başkanlığını yapan Ayhan Dündar, görevi bıraktığını "Büyük fedakârlıklarla 1.5 sene taşıdığımız bayrağı devretmenin zamanı geldi" ifadeleriyle açıkladı. Görev süresi boyunca birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını belirtirken, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti. Dündar, "Biz, görev süremiz boyunca elimizden geleni yaptık. Kafamı yastığa koyduğumda rahat uyuyorum. Kişiler kendini Altay'dan büyük görüyor, biz bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Umarım gücü kuvveti olan Altaylıların, samimiyetle bir gün taşın altına elini sokmak gibi düşünceleri olur, o zaman farklı şeyler konuşuruz" şeklinde konuştu.

İzmir temsilcisinin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Murat Pervane, Erdal Kırtaş, Mithat Umutoğulları, Çiler Nazife Koşar, Hakan Rullas, Aydın Koç, Göksel Yıldırım, Şervan Yalçın, Moiz Mantel, Fatih Akkoyun, Gürkan Uğur, Nami Aslanoğlu, Süleyman Özkaral, Metehan Yeğen, Fuat Filiz ve Tamer Kanber'den oluştu.

TOPLAM BORÇ 602 MİLYON LİRA

BÜYÜK bir borç yükü olan İzmir temsilcisinde dün gerçekleşen genel kurulda kulübün borcu da açıklandı. Siyahbeyazlı kulübün güncel borcunun toplam 602 milyon 161 bin lira olduğu ifade edildi.

DÜNDAR'DAN ARSA MÜJDESİ

ALTAY'DAKİ başkanlık görevini sonlandıran Ayhan Dündar, dün akşam genel kurulda camiaya arsa müjdesi verdi. Dündar, Menderes'te 64 dönüm arsanın tahsisi için çalışmaların son noktaya geldiğini, yakında kulübe teslim edileceğini açıkladı. Arsa içerisinde yüzme havuzu, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, lojman gibi çok amaçlı bir tesis projesinin olduğu ifade edildi.