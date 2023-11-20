Altay’da Ozan kayıp

Trendyol 1. Lig'de dibe demir atan Altay'ın tecrübeli kalecisi Ozan Evrim Özenç bu sezon formaya hasret kaldı. Sadece 5. haftadaki Erzurumspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan 30 yaşındaki file bekçisi, 4-0 kaybettikleri maçın ardından tekrar şans bulamadı. Son 4 karşılaşmada kadroda yer almayan kaleci Ozan'ın 2 hafta kadar grip nedeniyle takımdan ayrı kaldığı öğrenilirken, son 2 maçta ise teknik ekip tercihiyle kadroya alınmadığı belirtildi. Geçen sezonki olaylı Göztepe derbisinde saldırıya uğrayan kaleci Ozan, nisan ayında dizinden sakatlık yaşayıp ameliyat olmuştu. Bu sezon iyileşen deneyimli eldiven eski formunu bir türlü yakalayamadı ve kadroya giremedi.