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Haberler Altay Altay'da sürpriz istifa

Altay'da sürpriz istifa

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Djilali Bahloul'un istifası kabul edildi.

İHA
Altay’da sürpriz istifa

Trendyol 1. Lig'de üst üste yaşadığı mağlubiyetler sonrası Altay'da Teknik Direktör Bahloul ile yolların ayrıldığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Djilali Bahloul, Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Pervane ile yapmış olduğu toplantı sonrasında istifası sunmuş ve başkanımız tarafından istifası kabul edilmiştir. Başkanımız Murat Pervane, teknik direktör Djilali Bahloul ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederek, kariyeri boyunca başarılı olmalarını temenni etti" ifadeleri yer aldı.

İzmir ekibi, 1. Lig'de 12 hafta sonunda 5 puanla son sırada yer alıyor.

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