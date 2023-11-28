Altay’ın 100’ü gülmedi

Trendyol 1. Lig'de çok kötü günler geçiren Altay, son olarak deplasmanda Çorum FK'ya da 3-0 mağlup oldu ve kazanamama serisini sürdürdü. Sezona ligde kalma umuduyla başlayan ancak korkulu rüyadan uyanamayan siyah-beyazlı ekip 100 gündür kazanamıyor. En son 20 Ağustos'ta Tuzlaspor'u yenerek hanesine 3 puan yazdıran İzmir ekibi, bu sürecin ardından galip gelemedi. Sezon başından bu yana 2 teknik direktör değiştiren Altay, en son puanını Tuna Üzümcü ile almıştı. Sonraki teknik patron Djilali Bahloul ile geçirdiği 4 haftada puan alamayan İzmir ekibi, Serkan Afacan'a koltuğu emanet etmişti.

TARİHİN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Ligde 5 puanla son sıraya demir atan İzmir temsilcisi, kulüp tarihinin en kötü performansını sergiledi. Bu periyotta kalesinde 31 gol gören Altay, profesyonel liglerdeki 136 takım arasında en çok gol yiyen ekip konumunda. Altay, 2014-15'te 2. Lig'de 22 hafta galip gelemeyerek en uzun kazanamama serisini sergilediği sezonun ilk 9 haftasında 15 puan toplamasına rağmen 3. Lig'e düşmüştü.