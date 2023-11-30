Altay’da Afacan takıma sahip çıktı

Trendyol 1. Lig'de zor günler geçiren Altay'da ilk maçından eli boş ayrılan teknik direktör Serkan Afacan, öğrencilerine kol kanat gerdi. Çok karakterli bir oyuncu grubuyla çalıştığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Maçtan önce takımla 4 idmana çıktık, eksiklerimiz vardı. Antrenmanlarda enerjisi yüksek, istekli, coşkulu çalışmalar yaptık. Ne gösterdiysek sahada yapmaya çalıştılar. Görev ve sorumluluklarımızı biliyoruz. Böyle bir takımla çalışmak her teknik adama nasip olmaz. Taraftarın desteğiyle hak ettiğimiz yerlere geleceğimiz" dedi.

SPORTİF DİREKTÖR GÜNDEMDE

Altay Başkanı Murat Pervane'nin kulübün unutulmaz futbolcularından birini sportif direktörlük görevine getireceği öğrenildi. Yönetim kurulu toplantısında Altay'la özdeşleşen bir ismin bu göreve getirilmesi kararlaştırıldı. Pervane'nin mevcut kadroyu korumak için tecrübeli oyuncularla görüşmelere başladığı da belirtildi.