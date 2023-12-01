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Altay’da genç Onur’dan imza

HABER MERKEZİ
Altay’da genç Onur’dan imza
ALTAY'DA genç santrfor Mehmet Onur Yıldız profesyonel sözleşme imzaladı. Bu sezon A takım formasıyla ligde Kocaelispor (D) ve Sakaryaspor; kupada ise Aliağa Futbol maçlarında şans bulan 16 yaşındaki golcü, siyah-beyazlıların U19 takımında 3, U17 takımında ise 2 müsabakaya çıktı. Futbola Altay'da başlayan Onur, profesyonel liglerde ilk kez geçen sezonun son haftasında Tuzlaspor'a karşı forma giydi. Bir yandan takımın kümede kalması için kaynak arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı yönetimin diğer yandan geleceği düşünerek altyapıda oynayan gençlerle kontrat imzalamaya devam edeceği belirtildi.
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