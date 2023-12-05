Altay’ın kahır sezonu

Trendyol 1. Lig'de son olarak deplasmanda Manisa FK'ya 3-0 mağlup olarak üst üste 7. yenilgisini alan son sıradaki Altay, bu sezon sportif ve mali açıdan tam anlamıyla dibi gördü. Galibiyet özlemi toplamda 12 haftaya yükselen ve 5 puanla dibe demir atan İzmir temsilcisi, mali kriterleri yerine getirememesi nedeniyle kulüp lisansı almaya hak kazanamayınca geçen hafta TFF'den 3 puan silme cezası aldı. Ceza puan tablosuna işlendiği zaman puanı 2'ye düşecek siyah-beyazlıların kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı da 12'ye yükselecek.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadan ligdeki ikinci sezonunu geçiren Altay ilk yarının bitimine 3 hafta kala kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Son 3 maçta kalesinde 13 gol gören siyah-beyazlılar, son 4 maçta sadece 1 gol atabildi. Kalesinde toplam 34 gol gören Altay, rakip filelere 7 gol bırakabildi. Toplam borcu 600 milyon TL olan İzmir temsilcisi şirketleşme konusunda da başarılı olamadı. Bu sezon 1 kez yönetimi değişen Altay'da üçüncü teknik adam olarak göreve gelen Serkan Afacan da ikide sıfır çekerken, kötü gidişe çare olamadı. Öte yandan İzmir ekibinde Deniz ve Murat Berkan gördükleri kartlarla cezalı duruma düşerken, Boluspor maçında forma giyemeyecekler.