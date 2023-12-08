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Haberler Altay Altay, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdı

Altay, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... 1’inci Lig ekiplerinden Altay’da 21 Kasım’da teknik direktörlük görevine getirilen Serkan Afacan’la yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın başında ligde 2, kupada ise 1 karşılaşmada görev yapan teknik patron Afacan, 3 maçta da yenilgi yüzü gördü.

AA
Altay, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Serkan Afacan ile yaptığımız görüşme sonrasında iyi niyet ve fikir birliği çerçevesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Serkan Afacan ve ekibine hizmetleri için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezona Ayhan Tuna Üzümcü ile başlayan Altay'da teknik direktörlük görevine daha sonra Djilali Bahloul getirilmişti. Bahloul'un 20 Kasım'da görevinden ayrılmasının ardından 13. haftada takım Serkan Afacan'a emanet edildi.

Afacan yönetimindeki Altay, ligdeki 2 karşılaşmayı da kaybettikten sonra Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Tuna Tarım Kırklarelispor'a yenilerek kupaya veda etmişti.

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