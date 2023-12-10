Bir garip sezon

Trendyol 1. Lig'de maddi kriz nedeniyle sezon başında transfer yasağını kaldıramayan İzmir'in köklü ekibi Altay'ın başına gelmeyen kalmadı. Geçen sezon büyük başarı örneği göstererek ligde kalan Altay için 2023-2024 sezonu tam bir kahır sezonu oldu. Sezona maddi sıkıntılarla başlayan siyah-beyazlılar, 14 hafta sonunda 5 puanla son sıradan kurtulamazken, yönetim ve teknik direktör cephesinde ise bir türlü istikrarı yakalayamadı. Büyük Altay, henüz ilk yarı sona ermeden Olağanüstü Genel Kurul yaparak yönetim değişikliğine giderken, sezon başından bu yana da 4. teknik adamı takımın başına getirdi.

YÖNETİMDE BAYRAK DEĞİŞİMİ

Yokluklarla dolu bir sezon yaşayan İzmir ekibinde 20 Mayıs 2022'den bu yana başkanlık koltuğunda oturan Ayhan Dündar ve ekibi takımın üst üste aldığı olumsuz sonuçlar sonrası genel kurula gitti. Geçtiğimiz kasım ayında yapılan kongreye tek liste ile giren Murat Pervane siyah-beyazlı ekibin yeni başkanı oldu. Yönetim değişikliğine rağmen çöküşe engel olamayan Altay'da teknik direktör değirmeni sezon başından bu yana sürekli çalıştı. Sezona geçen sezon takımı ligde bırakan Tuna Üzümcü ile başlayan Altay, genç teknik adamla yollarını ayırdı.

58 GÜNDE ÜÇÜNCÜ HOCA DEĞİŞTİ

Eski başkan Dündar, Üzümcü'nün yerine takımın başına sürpriz bir hamle yaparak 12 Ekim'de Cezayir asıllı Fransız çalıştırıcı Djilali Bahloul'u getirdi. Ligde 4 yenilgi alan Bahloul, kupada Aliağa FK'yı elerken yeni başkan Murat Pervane tarafından görevine son verildi. Takımın üçüncü teknik direktörü Serkan Afacan da sadece 3 maça çıkıp, şok bir kararla görevini yeni çalıştırıcı Yusuf Şimşek'e bıraktı. Bir dönem futbolcuların idman boykotu ile de sarsılan Altay, TFF'den de 3 puan silme cezası alırken ligde 5 puanla son sıraya demirlerken, çöküşe çare arıyor.