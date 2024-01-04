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Altay eksik başladı

İzmir temsilcisi ikinci yarı hazırlıklarına start verirken, izinli olan Özgür, Tolga ve Deniz’e ek olarak Sefa ve Salih ilk antrenmanda yer aml adı

HABER MERKEZİ
Altay eksik başladı

TRENDYOL 1. Lig'de mali ve sportif açıdan tarihinin en kötü dönemini geçiren Altay, ikinci yarı hazırlıklarına kadrosundaki eksiklerle başladı. Yeni yıl öncesi mali sorunlar nedeniyle antrenman boykotu yapıp tatile erken çıkan siyah-beyazlılarda 11 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname göndermişti. İzmir temsilcisinde 6 futbolcu yeni yılın ilk antrenmanında yer almadı. Altay'dan ayrılıp Şanlıurfaspor'la anlaşan Marco Paixao'nun yanı sıra Deniz Kadah, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir ve Salih Sarıkaya ilk idmana katılmadı. Deniz, Tolga ve Özgür'ün izinli oldukları öğrenildi. Siyah-beyazlılarda antrenmanda yer almayan isimlerden sadece Deniz kulübe ihtarname göndermemişti.

İHTAR ÇEKEN İSİMLER ANTRENMANDA

İHTAR çeken isimlerden kaleci Ozan Özenç, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım ve Ceyhun Gülselam'ın antrenmanda yer alması teknik direktör Yusuf Şimşek'in az da olsa keyfini yerine getirdi. Yine alacakları için ihtar çeken altyapı patentli Eren Erdoğan ve Eren Karataş da idmanda yer aldı. Transfer yasağı süren Altay kadrosunu korumayı hedefliyor.

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