Altay’da sular durulmuyor

UZUN zamandır ekonomik sorunlarla boğuşan, deneyimli isimlerle yollarını ayırmak durumunda kalan ve son olarak geçtiğimiz günlerde kulüpte hala eski yönetimin imza yetkisinin olduğu öğrenilen Altay'da sular bir türlü durulmuyor. 28 Nisan 2022'de ibra tartışmalarının damga vurduğu olaylı genel kurulda çıkan arbedede darp edilen iki kulüp üyesi Erman Pektok ve Nedim Ekmekçiler'in eski başkan Özgür Ekmekçioğlu ve yönetiminin mali açıdan ibrasının yeniden oylanması için siyah-beyazlı kulübe dava açtığı ortaya çıktı. Genel kurulda Ekmekçioğlu yönetiminin ibra edilmemesini savunan üyelerin saldırıya uğradıktan sonra divan heyetinin kongrenin iptal edildiğini anons ettiğini ve salonun boşaltıldığını iddia eden iki üye, "Birçok üye yönetim kurulunun ibra edildiğini sosyal medya ve basın yoluyla öğrenmiştir. 30 Mayıs 2022 tarihinde İzmir Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçmiş yönetim kurulunun ibrasının oy çokluğu ile kabulünün iptali talebiyle dava açılmıştır" bilgisini paylaştı.

İBRA KARARI İPTAL EDİLDİ

Kendilerinin davacı, Altay Spor Kulübü'nün ise davalı olduğu davaya eski başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun da müdahil olduğu bildirildi. İzmir 20'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada eski yönetim kurulunun ibrasına ilişkin maddenin iptaline karar verildiği belirtildi. Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Altay'ın mevcut yönetiminin istinaf talebinde bulunmaması halinde mahkeme kararının kesinleşeceği kaydedildi. Bu durumda yeni bir genel kurulda dönemin yönetimi için ibra oylaması yapılabileceği aktarıldı. Davalı olan kulübün mahkemeye avukat göndermediği iddia edilirken, mevcut yönetimin istinaf yoluna başvurup başvurmayacağı merak konusu oldu. Ekmekçioğlu'nun yönetiminde yer alan isimler ise dava sürecinin devam ettiğini bildirdi.