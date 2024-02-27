Uluç’tan film gibi kariyer

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın kaptanı Murat Uluç sıra dışı bir başarıya imza attı. Uzun süredir yaşadığı ekonomik krizle gündeme gelen İzmir ekibi mik gündeson maçında evinde Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi. Siyah beyazlılara 5 maç sonra 3 puan kazandıran golü takım kaptanı Murat Uluç kaydetti. Tecrübeli santrfor böylece 42 yıl 9 ay 8 gün ile profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde etti. Bu rekor daha önce devre arasında Altay'dan Talasgücü Belediyespor'a transfer olan İbrahim Öztürk'e aitti.

KUPADA DA REKOR ONDA

2018'de kariyerini noktalayan Murat Uluç'un, 4 sene antrenörlük yaptıktan sonra bu rekoru kırması, filmlere konu olacak bir başarı olarak yorumlandı. Altay iki yıl önce transfer yasağından dolayı kadro kurmakta zorlanınca Murat Uluç yeniden futbola dönmeye karar verdi. Murat Uluç, Türkiye Kupası'nda da gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor. Tecrübeli futbolcu İzmir ekibinin evinde 6 Aralık 2023'te Kırklarelispor'a 3-2 yenildiği kupa maçında attığı golle bu başarıyı elde etmişti.