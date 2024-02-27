  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Uluç’tan film gibi kariyer

Uluç’tan film gibi kariyer

Birinci Lig’de kümede kalma savaşı veren Altay’ın tecrübeli ismi Murat Uluç, futbolu bıraktıktan sonra yeniden dönüp yaptıklarıyla tarihe geçti.

HABER MERKEZİ
Uluç’tan film gibi kariyer

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'ın kaptanı Murat Uluç sıra dışı bir başarıya imza attı. Uzun süredir yaşadığı ekonomik krizle gündeme gelen İzmir ekibi mik gündeson maçında evinde Bitexen Giresunspor'u 1-0 yendi. Siyah beyazlılara 5 maç sonra 3 puan kazandıran golü takım kaptanı Murat Uluç kaydetti. Tecrübeli santrfor böylece 42 yıl 9 ay 8 gün ile profesyonel liglerde gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını elde etti. Bu rekor daha önce devre arasında Altay'dan Talasgücü Belediyespor'a transfer olan İbrahim Öztürk'e aitti.

KUPADA DA REKOR ONDA

2018'de kariyerini noktalayan Murat Uluç'un, 4 sene antrenörlük yaptıktan sonra bu rekoru kırması, filmlere konu olacak bir başarı olarak yorumlandı. Altay iki yıl önce transfer yasağından dolayı kadro kurmakta zorlanınca Murat Uluç yeniden futbola dönmeye karar verdi. Murat Uluç, Türkiye Kupası'nda da gol atan en yaşlı futbolcu ünvanını da elinde bulunduruyor. Tecrübeli futbolcu İzmir ekibinin evinde 6 Aralık 2023'te Kırklarelispor'a 3-2 yenildiği kupa maçında attığı golle bu başarıyı elde etmişti.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA