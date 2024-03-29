Altay’da seçim zamanı

TRENDYOL 1. Lig'de küme düşme sınırında olan Altay bugün olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Siyah-beyazlı kulübün kongresi Atatürk Stadı içinde yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda saat 18.30'da başlayacak.

Geçtiğimiz Kasım ayında yapılan son kongrede göreve gelen yönetimin yasal sorun çıkması nedeniyle geçersiz sayılması üzerine yeniden seçime gitmek zorunda kalan siyah-beyazlıların seçime iki listeyle gitmesi bekleniyor. Altay'da liste hazırlığı yapan Süleyman Özkaral ile Nami Aslanoğlu başkanlık görevi için yarışacaklar.

PERVANE BIRAKMIŞTI

Son kongrede iki isim de yönetimde yer almıştı. Kongrede başkanlığa seçilen Murat Pervane iş yoğunluğunu gerekçe gösterip ocak ayında başkanlık görevini Özkaral'a devretmişti.

SALİH SARIKAYA İSTİKRAR ABİDESİ

ALTAY'IN 26 yaşındaki sağ beki Salih Sarıkaya takımın en istikrarlı ismi olarak dikkat çekti. Savunmacı bu sezon ligde oynanan 27 maçın 26'sında forma giyerek 2 bin 247 dakika sahada kaldı. Bu süreçte elinde kalan oyunculardan en iyi verimi almaya çalışan siyah-beyazlılarda Salih devamlılığıyla ön plana çıkan isim oldu. Devre arasında birçok oyuncusu ile yollarını ayırmak zorunda kalan Altay, ligde 15 puanla 17. sırada yer alıyor.