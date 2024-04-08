Büyük Altay küme düştü

Trendyol 1. Lig'de Altay, lider Eyüpspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek 2. Lig'e düşmeyi garantiledi. 15 puanda kalan siyah-beyazlıların, barajın hemen üzerindeki Adanaspor'un G.Birliği deplasmanından bir puan almasıyla düşmesi kesinleşti. İzmir ekibi, bitime 5 maç kala Adana'nın 16 puan gerisinde kalırken Giresun'un ardından 2. Lig'e inen 2. takım oldu. 8'de Regattin'in ortasında Robin kafayı vurdu. Kaleci Mustafa'nın müdahalesiyle direkten dönen topu Bruno tamamladı: 1-0.

DENGE GETİRDİ AMA...

16'te Özgür'ün serbest atışında topu önünde bulan Deniz beraberliği sağladı: 1-1. 23'te Bruno'nun pasında Recep Niyaz, Eyüp'ü yeniden öne geçirdi: 2-1. 55'te Bruno geriden atılan uzun topta kaleci Mustafa ile karşı karşıya pozisyonda kendisinin ikinci takımının üçüncü golüne imza attı: 3-1. 62'de Bruno'nun şutunda top Salih'in eline çarptı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. 64'te Regattin penaltı atışını gole çevirdi: 4-1.

ALTI YIL SONRA 2. LİG'E DÜŞTÜ

İzmir'in köklü ekibi Altay'ın Birinci Lig'deki macerası iki yıl sürdü. Geçen sezon tüm olumsuzluklara rağmen Birinci Lig'de tutunmayı başaran Altay, dün Eyüp'e yeni- yenilerek altı yıl aradan sonra yeniden 2. Lig'e döndü. 2017- lerek 2018 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak Play-Off Finali'nde İzmir ekibi Altınordu'yu yenerek direkt 1. Lig'e adım atan Altay, 2020-21 sezonunda Süper Lig'e adını yazdırmıştı. Türkiye'nin devler arenasında bir sezon tutunabilen Altay, üç sezon içinde iki lig birden düşerek 2. Lig'e kadar geriledi.