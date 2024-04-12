Denizli devrede

Trendyol 1. Lig'de bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay'ın efsane ismi Mustafa Denizli kulübün düzlüğe çıkması için kolları sıvadı. İzmir ekibinde uzun yıllar futbol oynadıktan sonra siyah-beyazlı kulübü teknik adam olarak 2021 yılında Süper Lig'e çıkaran Mustafa Denizli'nin önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek kulübün şirketleşme çalışmaları için harekete geçtiği öğrenildi. İkinci Lig'e 664 milyon 918 bin TL borçla düşen ve transfer yasağı süren Altay'ın simge isimlerinden tecrübeli futbol adamı siyah-beyazlıların borç yükünden kurtulması için yapılacak şirketleşme çalışmalarında öncü olacak.

ŞİRKETLEŞME VURGUSU YAPTI

Yönetimle ve camianın güçlü isimleriyle görüşmeler yapacağı öğrenilen Mustafa Denizli'nin bazı firmalarla temas halinde olduğu kaydedildi. Denizli, Altay'da kurtuluşun şirketleşmeden geçtiğini vurgularken, "Şu ana dek sorunlar geçici olarak çözüldü. Asıl hedef kulübün gelecekte sorun yaşamayacağı ayakta kalacağı çözümler olmalıdır" ifadelerini kullandı. Siyahbeyazlıların geçtiğimiz hafta gerçekleşen kongresinde konuşma yapan Ahmet Taşpınar da şirketleşmeye destek verilmesini ifade ederken, eski divan başkanı Ahmet Çoker de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şirketleşmenin kaçınılmaz olduğunu kaydetmişti.

CAMİADA HEYECAN YARATTI

Son 6 yıl içerisinde 2. Lig'den 1. Lig'e ardından Süper Lig'e çıkan sonrasında ise yine gerileme dönemi yaşayıp önce 1. Lig'e sonra da geçen hafta 2. Lig'e düşmesi kesinleşen kulüpte camianın önde gelen isimlerinin Denizli'nin bu hamlesine ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Daha önce 2020-2022 yılları arasında teknik adam olarak göreve gelen ve takımı Süper Lig'e çıkartan tecrübeli ismin bu kez yine çare olmak için harekete geçmesi camiada heyecan yarattı.