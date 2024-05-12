Kahır sezonu bitti

BİRİNCİ Lig'de haftalar önce küme düşmesi kesinleşen Altay, 2023- 2024 sezonunu 1 puan alarak bitirdi. Gelecek sezon 2. Lig'de mücadele edecek siyah-beyazlılar hiçbir iddiası bulunmayan Ankara Keçiörengücü deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ulusal Kulüp Lisansı alamaması ve FIFA'daki eski yabancı futbolcu alacakları nedeniyle toplam 9 puanı silinen ve bu sonuçla sezonu toplam 10 puanla 17'nci sırada bitiren Altay, tarihi borç yüküyle küme düştü. Siyah-beyazlıların 600 milyon TL'nin üzerinde borcu bulunurken, yönetim ise profesyonel futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi için kulüp tüzüğü uyarınca genel kurul toplantısı yapılmasını kararlaştırdı.

İLK OTURUM 22 MAYIS'TA

Çoğunluğun sağlanması durumunda 22 Mayıs Çarşamba günü Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği toplantı salonunda olağanüstü genel kurul gerçekleştirilecek. Aksi takdirde genel kurul çoğunluk aranmaksızın 29 Mayıs Çarşamba günü toplanacak.