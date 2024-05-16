Altay’da kritik gün

GELECEK sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Altay'da bugün camianın önde gelen isimleri kritik bir basın toplantısı düzenleyecek. Bilindiği gibi siyahbeyazlı kulüp geçtiğimiz hafta şirketleşme kararı almış ve kongre tarihini belirlemişti. Camianın önde gelen isimlerinin önderliğinde yapılan toplantıda bir şirket kurulup takımın ona devredilmesine ve yatırımcı bulunmasına karar verilmişti. Altay Şirketleşme Komisyonu'nda yer alan eski Başkan Ahmet Taşpınar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, Namık Marmara, Cemil Kaya, Berk Çavdar ve Kenan Duymazoğlu yarın yapılacak bilgilendirme toplantısına katılacak. Siyah-beyazlıların kritik toplantısı bugün saat 10.00'da Mövenpick Otel'de yapılacak.

ENES'E TEKLİF VAR

ALTAY'DA gözler genç oyunculara çevrildi. Mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan İzmir ekibi, bu sezon gösterdiği performansla öne çıkan oyunculardan bonservis bedeli kazanmanın planını yapıyor. Siyah-beyazlıların son olarak vitrine çıkardığı Enes Öğrüce, Alanyaspor'un ilgisini çekerken, Güney ekibinin yetkilileri, genç oyuncunun gösterdiği performanstan memnun kalırken İzmir ekibiyle de temas kurdu. Altay'ın da bu girişime olumlu yanıt verip bonservis bedelinin yanı sıra sonraki satıştan da pay istediği öğrenildi.