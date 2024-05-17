Tek yolumuz şirketleşme

TRENDYOL 1. Lig'de sezonu küme düşerek kapatan Altay'da şirketleşme süreci devam ediyor. Altay Şirketleşme Komisyonu şirketleşme süreciyle ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantıya, Altay eski başkanlarından komisyon üyesi Ahmet Taşpınar, Altay eski Divan Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker, Avukat Namık Marmara, Cemil Kay, Berk Çavdar ve Kenan Duymazoğlu katıldı. 29 Mayıs'ta yapılacak olan genel kurula kadar tüm şartları oluşturmaya çalışıldığı ve yarışmacı hakların devredilmesi için 1 milyon TL bütçe ile Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi kurulduğu belirtildi. Altay'ın mevcut borçlarının 670 milyon TL olarak açıklanırken gelecek yatırımcının tüm borçları da üstlenmesi gerektiği aktarıldı. Genel Kurul'da yarışmacı hakların şirkete devredilmesi için üyelerin 4'te 3'ünün katılma zorunluluğu olduğu ve 4'te 3 oranının sağlanması ile birlikte çoğunluğun da şirketleşemeye olumlu yönde görüş bildirmesi gerektiği vurgulandı.

'GELİRLERİMİZLE YAŞAYAMAYIZ'

Altay eski başkanlarından komisyon üyesi Ahmet Taşpınar, kulüple bağı olmayan üyeleri üyelikten çıkarmaya başladıklarını aktararak, "Üye sayısını 700'e kadar düşürdük. Kulüple alakası kalmamış üyeleri çıkarıyoruz. Verilen yetki ile Altay devir için hazır hale gelecek. Sözleşme de hazırlandığında engel bir şey kalmayacak. Türkiye'deki futbol kulüpleri açmaz içerisinde. Bursa, Eskişehir örneği var. Altay bu sürece girdi. Gelirlerimizle Altay'ın yaşama şansı yok. Başka çıkış yolu bulamadığımız için bu kararı aldık. Şirketleşmeden başka çıkış yolu yok" dedi.