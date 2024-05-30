Denizli’den Altay yorumu: Şirketleşme kaçınılmaz!

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi dün yapılan olağanüstü genel kurulda şirketleşme kararı alan Altay'da kulübün sembol ismi Mustafa Denizli önemli açıklamalarda bulundu. Altay'ın geleceğini kurtarmak için tarihi önem taşıyan bir genel kurul yapıldığını ifade eden Mustafa Denizli kongrede Altay'ın tarihinden bahsedildiğini belirterek, "Bizler bu tarihi yaşadık. Benim hayatta her 4 yılımdan 1'i burada geçti. Bu tarih göz göre kaybolamaz. Onun için bu şart. Hiç kimse Altay'ın yönetimi kimdir, sahibi kimdir diye stadyuma gitmez. Büyük Altay için gider taraftarı. O isim orada durduğu müddetçe Altay şirket mi olmuş, başkan mı şahıs malı mı? Bunlar hiç önemli değil. Chelsea'yi Abramoviç aldığı zaman taraftarı, 'Bizi bir yabancı aldı' diye maça gitmedi mi? Tıklım tıklım doldurdular tribünleri. Keza Manchester City. Bu tarih devam edecekse böyle devam edecek. Tablo ortada" diye konuştu.

Kongrede güncel borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanan siyah-beyazlı kulüpte dövizin değer kazanması nedeniyle borç yükünün her geçen gün arttığını dile getiren ünlü futbol adamı Denizli, "Türkiye'de 2'nci Lig'de 10 sene oynasan borcunu ödeyecek hasılat yapabilir misin? Şimdi önemli olan buraya prestijli bir şirketin gelmesi. Onlar da hesaplarını yapacaklar. Birinin gelip, 'Altay'a verelim bu kadar parayı alalım' diyecek hali yok. İncelemesini yapacak. Neyi vardır Altay'ın marka değeri nedir, varsa gayrimenkul değeri nedir, takımın değeri nedir. Onlara bakacak. Kolay bir iş değil. Kim ister böyle bir kulübün böyle bir duruma gelmesini? Ama neticede Türkiye'de hiçbir kulüp bu yoldan dışarı çıkamaz. Mutlaka bu yoldan geçecekler ve geçiyorlar. Bakın Türkiye'nin futbol şehirlerine. Çok önemli bir kısmı amatör ligde" dedi.

YATIRIMCI ARAYIŞI SÜRÜYOR

Altay için İstanbul'da iş insanlarıyla görüşmeler yapan Mustafa Denizli'nin kulübe yatırımcı arayışlarını sürdürdüğü öğrenildi. Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden olup Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan tek isim konumundaki Denizli, siyah-beyazlı kulüpte futbolcu ve teknik direktör olarak görev almıştı. Mustafa Denizli, 2021 yılında seneler sonra döndüğü siyah-beyazlıları Süper Lig'e taşımıştı.

Altay’dan dev adım