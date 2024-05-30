Altay’dan dev adım

Birinci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen ekonomik darboğazdaki Altay'ın dün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurulu'nda şirketleşme için tarihi adım atıldı. Kongrede Süleyman Özkaral başkanlığındaki mevcut yönetime şirketleşme yetkisi verildi. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kongreye 490 üye katıldı. Kongrede şirketleşme maddesine 11 üye olumsuz, 27 üye çekimser oy verirken, 421 üye oyunu olumlu kullandı.

GÜÇLÜ YATIRIMCI BULUNACAK

Oylama sonucu mevcut yönetim, kulübün futbol şubesinin yarışmacı haklarını mayıs ayında kurulan Büyük Altay 1914 Futbol ve Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne devretme yetkisi aldı. Camianın önde gelen isimleri yeni sezon öncesi siyah-beyazlı kulübe yatırımcı bulmak için çalışmalara başlayacak. Son olarak toplam borcu 684 milyon 555 bin TL olarak açıklanan Altay'da güçlü bir yatırımcı bulunup, transfer yasağının kaldırılması ve iddialı bir takım kurulması hedefleniyor.

EFSANE İSİM DENİZLİ VE CAMİA DESTEK VERDİ

Altay'ın Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli de hazır bulundu. Şirketleşme çalışmalarında aktif rol oynayan Mustafa Denizli'nin yatırımcı arayışlarında da etkinliğini sürdüreceği öğrenildi. Öte yandan Altay Başkanı Süleyman Özkaral'ın yanı sıra eski başkanlardan Nafiz Zorlu, Ahmet Taşpınar, Aslan Savaşan, Ayhan Dündar, Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, kulübün efsane futbolcularından Ayfer Elmastaşoğlu da genel kurulda bulundu.