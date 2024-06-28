Altay’da sürpriz iddia

ŞİRKETLEŞME yoluna giderek borçlarından kurtulma adına yeni bir sayfa açan ve talipleri bekleyen TFF 2. Lig ekibi Altay'da Fransız bir yatırımcının ciddi şekilde kulüple ilgilendiği öğrenildi. Bilindiği gibi ciddi bir borç yükü ve transfer yasağıyla İkinci Lig'e gerileyen siyah-beyazlılarda kurmaylar şirketleşme için ilk adımı atmıştı. Camia büyükleri bir araya gelerek şirketi kurmuş ve yatırımcı aramaya başlamıştı. İzmir temsilcisinde oldukça gizli yürütülen bu süreç sonucunda çeşitli iddialar gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Türk iş insanlarından oluşan bir grubun takıma talip olduğu öne sürülmüştü. Yeni bir iddia ortaya atılırken, bu yatırımcının Fransız olduğu öğrenildi. Fransa'da faaliyet gösteren Hugo Construction isimli şirket, ilk etapta 800 milyon TL'lik yatırım yapacak.

ÜÇ ADAY BELİRLENDİ

Transfer yasağını kaldırarak, bir an önce takımı kampa götürmeyi planlayan 10 kişilik grubun bir ortağı da Türk. Kısa süre içinde İzmir'e gelerek son prosedürleri yerine getireceği öğrenilen talipli firmanın 3 teknik direktör adayı belirlediği ve transfer listesinin de yüzde 70'ini oluşturduğu gelen bilgiler arasında. Fransız yetkililerin İzmir'e gelerek önce komisyonla görüşeceği öğrenildi. Daha sonra ise son kararı vermesi için başkan Süleyman Özkaral ile görüşülecek.

ENES GİTTİ KULÜP KARIŞTI

Altay'da Enes Öğrüce'nin ayrılması tepki çekerken, İzmir kulübünden konuyla ilgili bir açıklama yapıldı

TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi şirketleşme yoluna giden Altay'da yatırımcı arayışları sürerken, genç milli oyuncu Enes Öğrüce'nin Bodrum FK'ya satılması tartışmalara neden oldu. Mart ayı sonunda yapılan kongrede Süleyman Özkaral'la girdiği başkanlık yarışını kaybeden Erdal Kırtaş "Bodrum FK'dan bu transfer için Altay'a 450 bin Euro ödendiği teyit edildi. Altay başkanı neden 370 bin Euro dedi? Bu para nerede, neden elden alındı, kulübün kasasına ne kadarı girecek? Bekleyin denmesine rağmen devir teslimden neden birkaç gün önce bu satış yapıldı? Bu satışta kimin menfaati var?" ifadelerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından siyah-beyazlı kulübün resmi sayfasından bir açıklama yayınlandı.

ORTAK KARAR ALINDI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulüp başkanımız Süleyman Özkaral ve camianın ileri gelenleri, takımımıza doğru yatırımcıyı bulmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bir yandan da kulübümüzün faaliyetlerini sürdürmekteyiz. Bu çerçevede son günlerde Enes Öğrüce ile ilgili çıkan haberelere değinmek istiyoruz. Öncelikle Enes, bir ürün ya da para kazanma aracı değildir. Enes'in Bodrum FK'ya transferini 1 aylık bir süreçte ailesiyle birlikte değerlendirdik" denildi.

TAKIMA VEDA ETTİ

Bodrum FK'ya transfer olan Altay patentli Enes Öğrüce, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, "12 yıl boyunca Türk futbolunun köklü ve büyük camiası Altay Spor Kulübü'nde yer almanın gururunu yaşadım. Şimdi hedeflerim doğrultusunda yeni bir yolculuğa çıkarken bu vedanın zorluğunu derinden hissediyorum. Bir gün yeniden buluşmak dileğiyle" dedi.

ABOUBAKAR KONUŞULUYORDU

Altay'a sürpriz bir talibin daha çıktığı iddia edildi. Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar'ın Türkiye'den bir takım almayı planladığı gündeme gelmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altay Kulübü Şirketleşme Komisyonu Başkanı Ahmet Taşpınar, "Taliplilerle görüşmeler somutlaştığında ve ciddileştiğinde resmi açıklamayı ilk biz yapacağız" diye konuştu.