Altay şirketleşiyor! İşte kulüpten yapılan o açıklama

TFF 2'nci Lig'e düşen İzmir'in 110 yıllık köklü temsilcisi Altay'da futbol şubesini şirkete devretmek için son adımlar atılıyor. Büyük Altay 1914 Futbol Spor Yatırımları AŞ komisyonu, futbol şubesine talip olan yatırımcı grubuyla bir araya geldi. Büyük ölçüde anlaşma sağlayan tarafların haftaya pazartesi günü nihai anlaşma için yeniden masaya oturacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Değerli Altay camiası. İki aydan bu yana yatırımcılarla görüşen komisyonumuz, yönetim kurulu başkanı, iç ve dış yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum ile bir araya gelmiştir. Buna göre, 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü nihai anlaşma için son kez bir araya gelinecektir" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Altay 1914 Futbol Yatırımları A.Ş, önce bu konsorsiyuma devredilecek, daha sonra da Altay Spor Kulübü Futbol Şubesi'nin yarışmacı hakları bu şirkete devredilecektir. Gerek şirketin kuruluşu gerekse de futbol şubesinin devri aşamasında her ayrıntı, her iki tarafın hukuk kurulu ve mali danışmanları tarafından titizlikle incelenmiştir. Gelecek günlerin camiamıza hayırlı ve başarılarla dolu olmasını dileriz."